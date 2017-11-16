Midyat'ta 2 Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 9 Yaralı

Mardin'in Midyat ilçesinde 2 aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.



Kaza, Midyat-idil yolu 3. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 20.00 sularında N.B. yönetimindeki 01 KM 179 otomobil ile karşı yönden gelen Ç.S. yönetimindeki 07 GUJ 62 kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar şarampole yuvarlandı. Kazada 9 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN