Midyat'ta 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı
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Midyat'ta 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

Mardin'in Midyat ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı.

Midyat'ta 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı
19.09.2020 10:12 | Son Güncelleme: 19.09.2020 10:17

Mardin'in Midyat ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı. Hükumet konağı bahçesinde düzenlenen tören, Atatürk Anıtının önüne çelenk bırakma, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Hükümet konağı bahçesinde yapılan törene, Kaymakam Tekin Dündar, Garnizon Komutanı Albay Hüseyin Dindar, Belediye Başkan Vekili Şeyhmus Tural, Emniyet Müdürü Bolkar Bostancı, Merkez Komutanı Kalendar Savaş Ünal, İlçe Sağlık Müdürü Sertaç Çelebi, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar hazır bulundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından tören son buldu. - MARDİN

Kaynak: İHA

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