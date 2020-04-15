Midyat'ta 14 çocuk annesinden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek Mardin'in Midyat ilçesinde 78 yaşındaki emekli Sabriye Bilgiç, Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 lira bağışta bulundu.

Mardin'in Midyat ilçesinde 78 yaşındaki emekli Sabriye Bilgiç, Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 lira bağışta bulundu.

Gölcük Mahallesi'nde yaşayan, 4'ü zihinsel engelli 14 çocuk annesi Bilgiç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı kampanyaya destek sunmak için Midyat Belediyesini aradı.

Beyaz Masa görevlisi Zekeriya Yücel, Bilgiç'in evine giderek bağışladığı 100 lirayı teslim aldı. Yücel, parayı kampanya hesabına yatırdı.

Bilgiç, Kürtçe yaptığı açıklamada, kampanyaya destek sunmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "İkramiye olarak aldığım 300 liranın 100 lirasını bağışladım. Az ama imkanım bu kadar. İleriki zamanlarda yine bağışta bulunacağım. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Allah Cumhurbaşkanımız Erdoğan'dan, devletimizden ve Belediye Başkanımız Veysi Şahin'den razı olsun." dedi.

Sabriye Bilgiç'in kızı Yasemin Yılmaz da annesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük sevgi duyduğunu bildirdi.

Yılmaz, "Allah onu devletimizin başından eksik etmesin. Allah uzun ömürler versin. Biz bize yeteriz inşallah. Ellerinden öpüyorum." dedi.

Kaynak: AA