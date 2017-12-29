Midyat'ta 14 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Mardin'in Midyat ilçesinde emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 14 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.



Edinilen bilgilere göre, Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri İdil-Midyat yolunda Batman istikametine giden İ.B. idaresindeki hafif ticari aracı durdurmak istedi. Aracın durmayarak kaçması sonucu kovalamaca yaşandı. Kısa sürede araç yakalanarak inceleme yapıldı. Araçta yapılan incelemede 14 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.



Araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülürken, sigara ve araca el konuldu. - MARDİN