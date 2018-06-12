Midyat'ta 110 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Mardin'in Midyat ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada 110 kök kenevir ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Mercimekli Mahallesi Savrat mevki olan bilinen kayalık bölgede şüpheli 2 şahsın fark edilmesi üzerine arama yapıldı. Aramada, 110 kök kenevir ele geçirilirken, V.Ç. ve H.E. adlı şüpheliler gözaltına alındı. - MARDİN