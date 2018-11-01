Midyat'ta 11 Bin Aileye Kömür Yardımı

MARDİN'in Midyat ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 72 mahallede ikamet eden 11 bin aileye kömür dağıtımına başlandı.

Midyat Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından tespit edilen ihtiyaç sahiplerine kömür dağıtımına başlandı. Midyat merkez ve kırsaldaki 72 mahallede ikamet eden 11 bin aileye, Soma'dan temin edilen 7 bin ton kömürün dağıtım çalışmaları sürüyor. İhtiyaç sahiplerine 25'er kiloluk 25 torbadan oluşan toplam 625 kilo kömür verilecek. Kömür yardımından 11 bin ailenin yararlanacağını anlatan Midyat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Alaattin Bilgiç, "Bu yılki kömür dağıtımımız başladı. Toplamda 7 bin ton kömür dağıtmayı planlıyoruz. Bu kömürün ulaşacağı aile sayısı yaklaşık 11 bindir. Hane başına 25 torba vereceğiz. Bu yardım devletin bir şefkat elidir. Devlet her zaman vatandaşlarının yanındadır. Her türlü yardımlarda devlet sıcak yüzünü gösteriyor, kömürde de en sıcak yüzünü gösteriyor" diye konuştu.

- Mardin