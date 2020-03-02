Midyat polisinden zehir tacirlerine darbe
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Midyat polisinden zehir tacirlerine darbe

Mardin'in Midyat ilçesinde gerçekleştirilen yol uygulamalarında dur ihtarına uymayarak kaçan araç, güvenlik güçlerinin takibi sonucu durduruldu.

02.03.2020 11:45 | Son Güncelleme: 02.03.2020 11:45
Midyat polisinden zehir tacirlerine darbe

'in ilçesinde gerçekleştirilen yol uygulamalarında dur ihtarına uymayarak kaçan araç, güvenlik güçlerinin takibi sonucu durduruldu. Araçta yapılan aramada 1 kilo 840 gram esrar maddesi ele geçirildi.


Midyat İlçe , Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince yapılan yol uygulamalarında, dur ihtarına uymayıp toprak yola sapan araç, güvenlik güçlerinin takibi sonucu durduruldu. Araçta yapılan aramada poşetler içine gizlenmiş vaziyette 1 kilo 840 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan araç şoförü M.Ş.G., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MARDİN

Kaynak: İHA

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