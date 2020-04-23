Midyat polisinden 2 çocuğa doğum günü sürprizi
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Midyat polisinden 2 çocuğa doğum günü sürprizi

Midyat polisinden 2 çocuğa doğum günü sürprizi Mardin Midyat ilçesinde Toplum Destekli Polislik ekipleri tarafından evlerinden çıkamayan iki çocuğun hem doğum günleri hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

23.04.2020 17:35 | Son Güncelleme: 23.04.2020 17:35
Midyat polisinden 2 çocuğa doğum günü sürprizi

Midyat polisinden 2 çocuğa doğum günü sürprizi

MARDİN - Mardin Midyat ilçesinde Toplum Destekli Polislik ekipleri tarafından evlerinden çıkamayan iki çocuğun hem doğum günleri hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı. Pastalarla kapılarına kadar giden polisler çocuklara çifte bayram yaşattı.

Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması sebebi ile evlerinden çıkamayan ve doğum günleri 23 Nisan olan 2 çocuğu evlerinde ziyaret pasta götürüp bayramlarını kutladı. İlçe merkezine bağlı Bahçelievler mahallesinde oturan Nisa Nur ile Sanayi Mahallesinde oturan Argeş Bilğiç'in aileleri, polis ihbar hattını arayarak çocuklarının doğum günleri için yaş pasta istedi. Bunun üzerine harekete geçen polisler, yaptırdıkları pastalarla çocukların evlerine gitti. Pastalarla kapıları çalan polisleri karşılarında gören çocuklar çifte bayram yaşadı. Nur ve Bilğiç'le pasta kesen polis kepleri doğum günü çocuklarına hediyelerini de verdi.

Çocukların aileleri polis ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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