Midyat Polisi Öğrencilere Tasarım Kodlama Kursu Verdi

Mardin'in Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçedeki öğrencilere tasarım kodlama eğitimi verdi.



Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 100 öğrenciye tasarım kodlama eğitimi verildi. Eğitimde başarılı olan 18 öğrenciye çeşitli hediyeler dağıtıldı. İlçe Kaymakamlığı desteğiyle Midyat Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen 'Midyat' ta Küçük Adımlarla Büyük Yarınlara' projesi kapsamında 100 öğrenciye tasarım kodlama eğitimi verildi. Analitik düşünme, takım ruhu, iş birliği ve yardımlaşma konularında beceri kazandırmak amacıyla tasarım kodlama eğitimi için 5 lego ev alınıp, 100 öğrenciye 2 buçuk ay süreyle gerek teorik gerekse uygulamalı tasarım kodlama eğitimi verildi. Çalışma 6'şar grupluk takımlara öğrenciler ayrılarak Midyat Sivrice Ortaokulunda turnuva düzenlendi. Turnuvada ilk 3'e giren takım öğrencilerine Midyat Emniyet Müdürü Temel Salman tarafından kol saati ve kitaplar hediye edildi. Ayrıca eğitim alan tüm öğrencilere 100 kitap alınıp hediye edildi.



Emniyet müdürlüğü makamında hediyesini alan Ahmet Acar, "Bize 2 buçuk aydır tasarım hakkında uygulamalı olarak bilgi verildi. Bugün de müdürümüz bizi buraya davet etti. Teşekkür ederiz" dedi.



Öğrencilerden İkra Küçükaslan ise, hem teorik olarak hem de uygulamalı olarak ders gördüklerini söyledi. Küçükaslan, "Öncelikle emniyet müdürlüğümüze çok teşekkür ederim. Emniyet müdürümüz buğun bizi makamına davet etti. Polislerimiz hediye verdi. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Polislerimiz gecesini gündüzüne katıp bizim için kendini feda ediyor" diye konuştu.



Suriyeli öğrenci Şehlen Ali de polislere bu eğitimden dolayı teşekkür etti. Ali, "Polis deyince aklıma gece gündüz çaba gösterenler, bizim için her şeyi yapanlar geliyor. Bizim için yaptıklarından dolayı teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - MARDİN