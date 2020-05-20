Midyat polisi iftar vakti yapılan hırsızlık olayını çözdü
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Midyat polisi iftar vakti yapılan hırsızlık olayını çözdü

Midyat polisi iftar vakti yapılan hırsızlık olayını çözdü Midyat 'te tek başına yaşayan adamın evine 'Berberiz sizi tıraş etmeye geldik' diye giren, daha sonra vatandaşı etkisi hale getirip evinde soygun yapan zanlılar yakalanıp adliyeye teslim edildi.

Midyat polisi iftar vakti yapılan hırsızlık olayını çözdü
20.05.2020 21:34 | Son Güncelleme: 20.05.2020 21:34

Midyat polisi iftar vakti yapılan hırsızlık olayını çözdü

MARDİN - Midyat 'te tek başına yaşayan adamın evine 'Berberiz sizi tıraş etmeye geldik' diye giren, daha sonra vatandaşı etkisi hale getirip evinde soygun yapan zanlılar yakalanıp adliyeye teslim edildi.

Bahçelievler Mahallesi Huzur sitesinde iftar saatinde tek başına yaşayan A. A.,'nın evine gelen hırsızlar, "Berberiz sizi tıraş etmeye geldik" diyerek içeri girip vatandaşı etkisiz hale getirdikten sonra, vatandaşın 30 bin lirasını çalıp kayıplara karıştı. Mağdur vatandaş, komşuların fark etmesi üzerine Ambulans Ekipleri ve Polise haber verilmiş daha sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Midyat Cumhuriyet Savcılığı Talimatları doğrultusunda harekete geçen Asayiş Büro Amirliği ile Cinayet Büro Amirliği Ekipleri başlattıkları titiz çalışma ve kameraların incelenmesiyle birlikte hırsızların izini buldu.

Polis, Ö.Ç, A.G, E.C ve E.İ isimli şüphelilere yaptıkları operasyonda, olayda kullandıkları tabancalarla birlikte mağdur vatandaşın parasını ele geçirdi.

Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak. Midyat M tipi kapalı ceza evine sevk edildiler.

Kaynak: İHA

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