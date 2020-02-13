Midyat polisi, çocukların eğlencesine ortak oldu
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Midyat polisi, çocukların eğlencesine ortak oldu

Mardin Midyat ilçesinde Toplum Destekli Polislik ekipleri, kar yağışı nedeniyle okullar kapalıyken sokakta karda kayan çocuklarla birlikte kayıp kartopu oynadı.

13.02.2020 17:06 | Son Güncelleme: 13.02.2020 17:06
Midyat polisi, çocukların eğlencesine ortak oldu

ilçesinde Toplum Destekli Polislik ekipleri, kar yağışı nedeniyle okullar kapalıyken sokakta karda kayan çocuklarla birlikte kayıp kartopu oynadı.


Toplum Destekli Polislik ekipleri, Ulu Cami Mahallesi'nde karda kayan çocukların neşesine ortak olup onlarla birlikte kaydı. Polisler çocuklarla bütünleşme adına sokakta denk geldikleri çocuklarla birlikte kayıp güzel zaman geçirdi. Çocuklar, yanlarına gelip kendileriyle birlikte vakit geçiren polis ağabeylerine teşekkür etti. - MARDİN

Kaynak: İHA
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