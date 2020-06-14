Midyat modern spor kompleksine kavuşacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Midyat modern spor kompleksine kavuşacak

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, modern spor kompleksi projesinin ihale edildiğini söyledi.

Midyat modern spor kompleksine kavuşacak
14.06.2020 16:11 | Son Güncelleme: 14.06.2020 17:08

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, modern spor kompleksi projesinin ihale edildiğini söyledi.

İlçedeki genç nüfusun önemine işaret ederek, çocuk ve gençlere spor yapma imkanı sunmak için çaba gösterdiklerini söyledi.

Bu kapsamda hazırladıkları spor kompleksi projesini uygulayacaklarını aktaran Şahin, şöyle konuştu:

"Midyat Spor Kompleksi'nin ihalesi Cuma günü itibariyle tamamlandı. İlçemizin spor alanında büyük ihtiyacını karşılayacak olan, Midyat Spor Kompleksi, 47 dönümlük yemyeşil bir alanda kurulacak. Yıllardır dile getirmiş olduğumuz uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapabileceğimiz Midyat Spor kompleksi içinde basketbol, voleybol, tenis kortu, sentetik çim futbol sahası ve bunun yanında içerisinde fitness ve pilates salonu, yüzme havuzu, aynı anda 4 takıma hizmet verebilecek giyinme-soyunma odaları, 2 bin kişilik tribün de yer alacak."

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı ardından darbedildi Haber
Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı ardından darbedildi
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı Haber
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı
Son Dakika: HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 9'a yükseldi Haber
Son Dakika: HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 9'a yükseldi
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz'da yapılacak zam miktarları Haber
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz'da yapılacak zam miktarları
Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı Haber
Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerisiyle üretilen fındıklı simit rağbet görüyor Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerisiyle üretilen fındıklı simit rağbet görüyor
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan gözaltına alındı
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan gözaltına alındı
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi
Normalleşmeyle beraber Diyarbakır'da 450 vaka görüldü, 650 kişi ise karantinada
Normalleşmeyle beraber Diyarbakır'da 450 vaka görüldü, 650 kişi ise karantinada
Uzmanından çekirge istilası için uyarı! 'İlaçlamak yetmez' deyip yapılması gerekeni anlattı
Uzmanından çekirge istilası için uyarı! "İlaçlamak yetmez" deyip yapılması gerekeni anlattı
Van'da bir 'gizli taziye' olayı daha! Bir kişide koronavirüs tespit edildi, mahalle karantinaya alındı
Van'da bir "gizli taziye" olayı daha! Bir kişide koronavirüs tespit edildi, mahalle karantinaya alındı
Ahmet Nur Çebi son noktayı koydu: Quaresma defteri kapandı, Talisca bütçeye uygun olursa gelebilir
Ahmet Nur Çebi son noktayı koydu: Quaresma defteri kapandı, Talisca bütçeye uygun olursa gelebilir
Bu suç makinesi aramızda geziyordu! 15 yaşındaki erkek çocuğu istismar etti, 2 saat sonra 85 yaşındaki kadını taciz etti
Bu suç makinesi aramızda geziyordu! 15 yaşındaki erkek çocuğu istismar etti, 2 saat sonra 85 yaşındaki kadını...
Beşiktaş, Antalyaspor maçı öncesi tribünlere eski başkanlarının fotoğraflarını yerleştirdi
Beşiktaş, Antalyaspor maçı öncesi tribünlere eski başkanlarının fotoğraflarını yerleştirdi
Avrupa'da 4 ülke koronavirüse karşı aşı geliştirmek için anlaşma yaptı
Avrupa'da 4 ülke koronavirüse karşı aşı geliştirmek için anlaşma yaptı
Bakan Albayrak'tan 'Milli Üretim' paylaşımı: Sanayicimize daha çok destek vereceğiz
Bakan Albayrak'tan "Milli Üretim" paylaşımı: Sanayicimize daha çok destek vereceğiz
3 günde 3 araç çalan 4 kişiyi yaralayan firari sonunda yakalandı
3 günde 3 araç çalan 4 kişiyi yaralayan firari sonunda yakalandı
Mucize kurtuluş! Takla atan minibüs köprü korkuluğunda asılı kaldı
Mucize kurtuluş! Takla atan minibüs köprü korkuluğunda asılı kaldı
Prof. Dr. Ceyhan: Sokağa çıkma yasağı kaldırılınca kene ısırmaları arttı
Prof. Dr. Ceyhan: Sokağa çıkma yasağı kaldırılınca kene ısırmaları arttı
Cezaevindeki Demirtaş, Twitter'dan paylaşım yaptı: HDP, Millet İttifakı'nın parçası değildir
Cezaevindeki Demirtaş, Twitter'dan paylaşım yaptı: HDP, Millet İttifakı'nın parçası değildir
Yurt genelinde başlayan antikor testlerinde 20 Haziran'da çıkan sonuç, salgınla mücadelede belirleyici olacak
Yurt genelinde başlayan antikor testlerinde 20 Haziran'da çıkan sonuç, salgınla mücadelede belirleyici olacak
Adalar'da kullanılacak elektrikli araçların bir kısmı Büyükada'ya getirildi
Adalar'da kullanılacak elektrikli araçların bir kısmı Büyükada'ya getirildi
Babalarının öldürdüğü annelerinin cansız bedenini, oyundan dönen çocukları buldu
Babalarının öldürdüğü annelerinin cansız bedenini, oyundan dönen çocukları buldu
İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner vaka artışının sorumlularını açıkladı: Süper bulaştırıcılar
İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner vaka artışının sorumlularını açıkladı: Süper bulaştırıcılar
ASPİLSAN, Türkiye'nin ilk raylı sistemler aküsünü üretti
ASPİLSAN, Türkiye'nin ilk raylı sistemler aküsünü üretti
Kuaföre giren yılan, kadınlara korku dolu anlar yaşattı
Kuaföre giren yılan, kadınlara korku dolu anlar yaşattı
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan çoban 150 lira için öldürülmüş
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan çoban 150 lira için öldürülmüş
4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 3 bin nüfuslu köy giriş-çıkışlara kapatıldı
4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 3 bin nüfuslu köy giriş-çıkışlara kapatıldı
Muhalefetten Ayasofya için sürpriz çağrı: İlk namazı Erdoğan kıldırsın
Muhalefetten Ayasofya için sürpriz çağrı: İlk namazı Erdoğan kıldırsın
Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi
Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Hulusi Akar Donald Trump Mustafa Şentop Musa Farisoğulları
Magazin Ebru Polat İrem Derici Mustafa Ceceli Mehmet Ali Erbil
Spor Okan Buruk Metin Oktay Fatih Terim Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Daha Fazla Kadın Beşiktaş Jandarma Antalyaspor
Şu an buradasınız: Midyat modern spor kompleksine kavuşacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.6.2020 17:08:13. #1.14#
title