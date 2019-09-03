Midyat Kültür ve Sanat Festivali 6 Eylül'de başlayacak

03.09.2019 15:06

"2. Uluslararası Midyat Kültür ve Sanat Festivali'nin 6 Eylül'de başlayacak

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin yaptığı açıklamada, Midyat'ın yemek, el sanatı, tarihi mekanları, gümüş ve taş işçiliğinin tanıtılması amacıyla düzenledikleri fuara yurt dışından da katılım olacağını söyledi.

Festivalin 6 Eylül'de Gümüşçüler Çarşısı'ndan organizasyonun yapılacağı alana düzenlenecek yürüyüş ile başlayacağını kaydeden Şahin, " Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Süryanice türküler seslendirilecek. Gümüş telkari, taş atölyelerinin yaptığı çalışmalar sergilenecek. Yöresel yemek kültürü ve damak tadı davetlilere sunulacak Herkesi festivalimize davet ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA