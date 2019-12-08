Midyat Kent Konseyi Midyat Belediyesini ziyaret etti

08.12.2019 15:06 | Son Güncelleme: 08.12.2019 15:06

Midyat Kent Konseyi Başkanı Zeyni Bedir, Midyat Belediyesini ziyaret etti.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin görüşmede yaptığı konuşmada, ortak akıl ve şeffaflık yönetim anlayışını hayata geçirme yolunda büyük adım attıklarını söyledi.

Midyat Kent Konseyinin önemine işaret eden Şahin, "İlçemizde hayatın her alanına dokunan STK'leri harekete geçirdik. Üst düzey bir katılımla Midyat'ın vicdanı olacak birlikteliğin tesis edildiğini düşünüyorum. Amacımız ilçemizi gelecek nesillere daha güzel biçimde teslim etmektir." dedi.

Daha sonra Midyat Kent Konseyi Başkanı Zeyni Bedir, Başkan Veysi Şahin'e plaket verdi.

Kaynak: AA