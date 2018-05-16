Midyat Kaymakamlığından İftar Programı

Mardin'in Midyat Kaymakamlığı, ramazan ayı iftar programı duyurusu yayımladı.



Midyat Kaymakamlığı http://www.midyat.gov.tr resmi internet sitesinde yapılan duyuruda, ramazan ayı boyunca iftar verileceği kaydedildi.



Ramazanda oruç ibadetini yerine getirecekler için hayırsever vatandaşlar ve kaymakamlık tarafından Hükümet Konağı alanında ramazan çadırları kuruldu.

Yapılan duyuruda, "Midyat Kaymakamlığımız organizasyonunda hayırsever iş adamlarının katkılarıyla 2018 yılı ramazan ayı boyunca iftar programı gerçekleştirilecektir. Kaymakamlığımız ramazan ayı boyunca iftar sofraları kuracak. Başta öksüz, yetim, dul ve yaşlılara yemek ikram edilecektir. İftar sofrası programına, hayırsever vatandaşlarımız bağışta bulunabileceklerdir." denildi.