Midyat Kaymakamı Tekin Dundar Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı
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Midyat Kaymakamı Tekin Dundar Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı

Mardin'in Midyat Kaymakamı Tekin Dundar Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Midyat Kaymakamı Tekin Dundar Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı
30.07.2020 13:37 | Son Güncelleme: 30.07.2020 14:12

Mardin'in Midyat Kaymakamı Tekin Dundar Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dundar mesajında bayramların sevgiyi, saygıyı ve sosyal duyarlılığı artırdığını ifade ederek, birlik ve beraberlik ruhunun geliştiği, kalplerin yumuşadığı, öksüz ve yetimlerin sevindirildiği, bütün bir toplumun aynı duyarlılığı hissedebilmesine vesile olan önemli günler olduğunu aktardı.

"Milletimizin birbirine her zamankinden daha fazla kenetlenerek gönül birliği oluşturduğu dini bayramlarımızdan olan Kurban Bayramı'na ulaşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Manevi değerleri özünde barındıran dinimizin anlamlı günlerinden biri olan bu bayram, ibadet olmanın yanı sıra, özellikle yardımlaşmayı ve paylaşmayı da simgeler." ifadelerini kullanan Dundar, mesajında şunları kaydetti:

"Bayramın dargınlıkların unutulmasına, insanlığın barışına, millet olarak huzurlu bir geleceğe vesile olmasını temenni ediyor, aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla anıyor, bu mutlu günde tüm milletimizin ve Midyatlı hemşehrilerimin mübarek Kurban Bayramını kutluyor, sevdikleriyle birlikte mutlu ve huzurlu nice bayramlar diliyorum."

Kaynak: AA

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