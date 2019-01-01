Midyat Kaymakamı Tekin'den Güvenlik Güçleri, Sağlık Çalışanları ve İtfaiye Ekiplerine Ziyaret

Mardin'in Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin, yılbaşında görev yapan güvenlik güçleri, sağlık çalışanları ve itfaiye ekiplerini ziyaret etti.

Tekin, beraberinde Midyat Garnizon Komutanı Albay Mustafa Akın, İlçe Emniyet Müdürü Temel Salman ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kalender Savaş Ünal ile ilk olarak kontrol noktasında görev yapan polis memurlarını ziyaret ederek, yeni yıllarını kutladı.

İlçe Jandarma Komutanlığında görevli askerlerle bir araya gelen Kaymakam Tekin, askerlerle görüştü.

Burada konuşan Tekin, huzur içerisinde yeni bir yıla adım atmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

"İstedik ki; 2019 yılına sizlerle adım atalım. Jandarma, emniyet kontrol noktalarına uğradık." diyen Tekin, 2019 yılının ülke ve millet için hayırlı olmasını diledi.

Kaymakam Tekin ve beraberindekiler, daha sonra Midyat Devlet Hastanesine geçti.

Burada Başhekim Necdet Palaz tarafından karşılanan Tekin, sağlık çalışanlarının yeni yılını kutladı.

Midyat İtfaiye Grup Amirliğine geçen Tekin, İtfaiye Grup Amiri Tekin Akkurt ve itfaiye erleriyle hatıra fotoğraf çektirdi.

Çevik kuvvet polislerini de ziyaret eden Tekin, onların da yeni yılını kutladı.

Kaynak: AA