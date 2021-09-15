Midyat Kaymakamı Solmaz'ı sporcular ziyaret etti
AA / Selahattin Erol - Haberler | Kültür Sanat
Midyat Kaymakamı Ahmet Solmaz, kick boks heyetini makamında kabul etti.
Midyat Kaymakamı Ahmet Solmaz, kick boks heyetini makamında kabul etti.
Kick Boks Güneydoğu Bölge Başkanı Haluk Erdoğan, Kick Boks Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Üyesi Musa Kaya, Kick Boks Mardin İl Temsilcisi Mehmet Selim Yenigün, Kaymakam Solmaz'a nezaket ziyaretinde bulundu.
Kaymakam Solmaz, konuklarını misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ziyaretleri için teşekkür etti.
Erdoğan da ilçede kick boks turnuvası gerçekleştirmek istedikleri ifade etti.
Ziyarette Solmaz'a boks eldiveni hediye edildi.
AA / Selahattin Erol - Son Dakika Haberleri