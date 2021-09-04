Midyat Kaymakamı Dundar, Gerze'ye uğurlandı
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Midyat Kaymakamı Dundar, Gerze'ye uğurlandı

Midyat Kaymakamı Dundar, Gerze'ye uğurlandı
Anadolu Ajansı / Selahattin Erol - Haberler | Güncel

Sinop'un Gerze Kaymakamlığına atanan Midyat Kaymakamı Tekin Dündar için uğurlama töreni düzenlendi.

Sinop'un Gerze Kaymakamlığına atanan Midyat Kaymakamı Tekin Dündar için uğurlama töreni düzenlendi.

Kaymakamlık konutu düzenlenen uğurlamaya, Belediye Başkanı Veysi Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kalender Savaş Ünal, İlçe Emniyet Müdürü Mevlüt Tüylü, AK Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış, daire amirleri, Kaymakamlık personeli ile sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Dundar, uğurlamaya katılanlarla tokalaştıktan sonra ilçeden ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Erol

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