MİDYAT'IN KÜLTÜREL DOKUSU DİJİTAL DÜNYADA

MARDİN Artuklu Üniversitesi, Midyat ve Tur Abdin bölgesindeki tarihi dokuyu dijitalleştirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

MARDİN Artuklu Üniversitesi, Midyat ve Tur Abdin bölgesindeki tarihi dokuyu dijitalleştirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Mimari Proje Üretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi-Mimfab ekibince düzenlenen kolektif tasarım atölyeleri ve etkinlikleriyle dijitalleştirilerek sanal turlara dönüştürülüyor.

Dizilere mekan olan tarihi konaklarıyla zihinlerde iz bırakan ve 'Tur Abdin' olarak nitelendirilen bölgedeki Midyat, kültürel mirasıyla dikkat çekiyor. Mardin'in değerleri, Mardin Artuklu Üniversitesi'nde Mimari Proje Üretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak faaliyetlerine devam eden Mimfab ekibince kolektif tasarım atölyeleri ve etkinlikleriyle dijitalleştirilerek sanal turlara dönüştürülüyor. Mardin Artuklu Üniversitesi Mimari Proje Üretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Görevlisi Lale Karataş, merkezin, kültürel mirasın dijitalleştirilmesi üzerine çalışmalar gerçekleştirdiğini söyledi. Karataş, yürütülen projeyle ilgili detayları da şöyle açıkladı:

"Öğrencilerimize staj ve iş imkanı sağlayabildiğimiz merkezimizde şu an yürütülen projemizin adı: Şlomo. Aslında Süryanice bir sözcük ve Selam anlamını taşıyor. Geçmişte 'Tur Abdin' olarak nitelendirilen bölgenin tam merkezinde yer alan Midyat, kırsalında barındırdığı kültürel miras alanlarıyla da dikkat çekiyor. Mayıs ayında 9 tane geç antik ve Orta Çağ kilise-manastırların UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girmesiyle biraz daha tanınır hale gelen bu hazineler, uygulama ve araştırma merkezimiz tarafından düzenlenen kolektif tasarım atölyeleri ve etkinlikleriyle dijitalleştirilerek sanal turlara dönüştürülüyor. Sanal turların yanı sıra fotogrametrik ve 3 boyutlu modelleme teknikleriyle dijital ikizler, dron çekimleri ve 360 derece panoramik görüntülerle sanal turlar, CNC taş kesimiyle Süryanilere özgün desenler, artırılmış gerçeklikle etkileşimli sahneler, sanal gerçeklik gözlükleriyle gerçeğe yakın deneyimler ve lidar lazer taramayla yüksek çözünürlükte işlenmiş ortamlar tasarlanmaktadır. Projenin önemi Midyat'ın kültür ekosisteminden beslenmektedir diyebiliriz, farklı dillerden ve mezheplerden insanların buluştuğu, Türklerin, Kürtlerin, Süryanilerin, Ezidilerin, Arapların bir arada kardeşçe yaşadığı bir bölge. Pek çok tarihi kilise, manastır ve sivil yapı örneklerini bünyesinde barındırmaktadır. Bunlar arasında tarihin en eski Süryani kilisesi sayılan Mor Gabriel (Meryem Ana) Kilisesi de bulunmakta. Ancak Midyat'ta bazı kırsal alanlarda, kültürel açıdan çok değerli olan tarihi yapıların kaderine terk edilmiş durumda olduğunu görüyoruz. Bizim bu projede öncelikli amacımız Midyat'ta kırsal alanlardaki bu tarihi değeri olan yapıları yok olmadan önce belgelemek."

ATÖLYE ÇALIŞMALARI

Mardin Artuklu Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Mimari Proje Üretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Dr. Öğretim Üyesi Serdar Aydın, Şlomo projesiyle farklı illerden akademisyenler, mimarlar, mühendisler ve çok sayıda katılımcının bir araya gelip kültürel mirasa dair sanal platformlar ve dijital üretimler gerçekleştirdiğini kaydetti. Aydın, "5'er günlük 3 atölye programı kapsamında Midyat ve civarına, veri toplamak üzere geziler düzenliyoruz. Daha sonra bu gezilerden elde edilen veriler, dijital ortamlarda işlenerek kültürel miras bilgisinin yayılımı amacıyla sergilere ve yayınlara dönüştürülüyor. Ekim ayındaki büyük sergimize dek yaptığımız çalışmaları da sosyal medya hesaplarımızdan herkese açık bir şekilde paylaşıyoruz? diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı