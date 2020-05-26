Midyat ilçesinde cadde ve sokaklar boş kaldı
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Midyat ilçesinde cadde ve sokaklar boş kaldı

Midyat ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının yaşandığı Midyat ilçesinde cadde ve sokaklar boş kaldı.

Midyat ilçesinde cadde ve sokaklar boş kaldı
26.05.2020 12:21 | Son Güncelleme: 26.05.2020 12:30

Midyat ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının yaşandığı Midyat ilçesinde cadde ve sokaklar boş kaldı.

Salgınla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolaysıyla ilçede cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği trafik polisleri, sokağa çıkma kısıtlamasında yol ve kavşaklarda denetimlerini sürdürüyor.

Kaynak: AA

Manşet

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