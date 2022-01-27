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Midyat Devlet Hastanesi Başhekimi Tomruk'tan açıklama

AA, Selahattin Erol - Güncel
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Midyat Devlet Hastanesi Başhekimi Tomruk'tan açıklama

Midyat Devlet Hastanesi Başhekimi Hüseyin Tomruk, koronavirüse (Kovid-19) yönelik açıklama yaptı.

Midyat Devlet Hastanesi Başhekimi Hüseyin Tomruk, koronavirüse (Kovid-19) yönelik açıklama yaptı.

Midyat Devlet Hastanesi Başhekimi Tomruk, yaptığı açıklamada, omicron varyantının hafif semptomlara yol açtığı bilinse de iş gücü kaybı açısından hala önemini koruduğunu belirtti.

Bazı sağlık çalışanlarını Kovid-19 tanısıyla karantinada olduğunu kaydeden Tomruk, "Midyat Devlet Hastanesi olarak 12 hastamızı yatarak takip ve tedavi etmekteyiz. Bir hastane personelimizin annesini Kovid-19 nedeniyle dün vefat etti. Bu nedenle maske, mesafe ve hijyen önemi tekrar hatırlatıyoruz. Herkesi aşı olmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / Selahattin Erol - Güncel

Devlet Hastanesi, Güncel, Haber

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