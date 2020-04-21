Midyat'da üstü açık otobüsten evde kalanlara konser
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Kültür Sanat ›› Midyat'da üstü açık otobüsten evde kalanlara konser - Haber
Mardin Büyükşehir Belediyesi, Midyat, Kültür Sanat

Midyat'da üstü açık otobüsten evde kalanlara konser

Mardin Büyükşehir Belediyesi ekibi Midyat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evde kalanlar için üstü açık otobüsten konser verdi.

21.04.2020 10:52 | Son Güncelleme: 21.04.2020 10:52
Midyat'da üstü açık otobüsten evde kalanlara konser

Mardin Büyükşehir Belediyesi ekibi Midyat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evde kalanlar için üstü açık otobüsten konser verdi.

Belediye ekibi üstü açık tur aracıyla ilçede 4 dilde moral konseri verdi.

Midyatlılar seslendirilen şarkılara balkon ve pencerelerinden eşlik edip, alkış tuttu.

Koruyucu kıyafet giyen müzisyenlerin sosyal mesafe kuralına göre oturup, Türkçe, Arapça, Kürtçe ve Süryanice şarkılar seslendirdiği konser büyük ilgi gördü.

Otobüsten sık sık birlik ve beraberlik mesajı içeren anons yapıldı, evde kal çağrısında bulunuldu.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

ABD istihbaratı dünyaya duyurdu: Kim Jong-Un'un durumu çok ağır Haber
ABD istihbaratı dünyaya duyurdu: Kim Jong-Un'un durumu çok ağır
Oğlunun mezarını ziyaret eden Ebru'nun bıraktığı bileklik dikkat çekti Haber
Oğlunun mezarını ziyaret eden Ebru'nun bıraktığı bileklik dikkat çekti
ABD'de koronaya karşı Peygamber Efendimizin hadisleri dev panolarda yayınlandı Haber
ABD'de koronaya karşı Peygamber Efendimizin hadisleri dev panolarda yayınlandı
Herkes çekirge istilası beklerken uzman isim farklı bir tehlikeye parmak bastı: Başımıza iş açacak Haber
Herkes çekirge istilası beklerken uzman isim farklı bir tehlikeye parmak bastı: Başımıza iş açacak
Cumhurbaşkanı, 'Korona ilacını bulduk' diyerek kameralar önünde içti Haber
Cumhurbaşkanı, "Korona ilacını bulduk" diyerek kameralar önünde içti
Dolandırıldığını söyleyen Albayrak'ın gönderdiği miktar ortaya çıktı Haber
Dolandırıldığını söyleyen Albayrak'ın gönderdiği miktar ortaya çıktı
Ramazan ve koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 84,5 oruç tutacak
Ramazan ve koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 84,5 oruç tutacak
Shane Larkin, Anadolu Efes ile 7.7 milyon dolar karşılığında 2 yıllık yeni sözleşme imzalayacak
Shane Larkin, Anadolu Efes ile 7.7 milyon dolar karşılığında 2 yıllık yeni sözleşme imzalayacak
Seyahat izin belgesi alma sırasında sosyal mesafe hiçe sayıldı, maske unutuldu
Seyahat izin belgesi alma sırasında sosyal mesafe hiçe sayıldı, maske unutuldu
Türkiye'de salgın sürecinde internette en çok ne arandı? İlk sırada EBA TV var
Türkiye'de salgın sürecinde internette en çok ne arandı? İlk sırada EBA TV var
Survivor'da kavga eden Yasin ve Barış oyundan ihraç edildi
Survivor'da kavga eden Yasin ve Barış oyundan ihraç edildi
Seray Sever, evliliğinin ikinci yılını eşiyle dudak dudağa çektirdiği pozla kutladı
Seray Sever, evliliğinin ikinci yılını eşiyle dudak dudağa çektirdiği pozla kutladı
Yüksekova'da sürü halinde görülen yılanlar vatandaşları korkutuyor
Yüksekova'da sürü halinde görülen yılanlar vatandaşları korkutuyor
ABD basınından skandal iddia: Türkiye, koronavirüste gerçek sayıları açıklamıyor
ABD basınından skandal iddia: Türkiye, koronavirüste gerçek sayıları açıklamıyor
Aslı Enver Kerem Tunçeri'yi affetmedi, ilişkiye noktayı koydu
Aslı Enver Kerem Tunçeri'yi affetmedi, ilişkiye noktayı koydu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı öncesi normalleşme adımı atmak istiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı öncesi normalleşme adımı atmak istiyoruz
Aynaya yansıyan görüntü, banyodan canlı yayına bağlanan muhabiri rezil etti
Aynaya yansıyan görüntü, banyodan canlı yayına bağlanan muhabiri rezil etti
İspanya'dan gelen yolcular arasındaki genç kadının parmak hareketi tepki çekti
İspanya'dan gelen yolcular arasındaki genç kadının parmak hareketi tepki çekti
Oyuncu Gökhan Alkan'ın genç bir kadına attığı mesajlar ifşa edildi: Her zerrende olmalıyım
Oyuncu Gökhan Alkan'ın genç bir kadına attığı mesajlar ifşa edildi: Her zerrende olmalıyım
Petrolde satıcının üzerine para vermesi demek olan negatif fiyatlama nasıl gerçekleşti, ne anlama geliyor?
Petrolde satıcının üzerine para vermesi demek olan negatif fiyatlama nasıl gerçekleşti, ne anlama geliyor?
Çin, Bambu Fareleri'nin tüketimini yasakladı
Çin, Bambu Fareleri'nin tüketimini yasakladı
Dünya koronavirüsle boğuşurken Afrika'da malarya salgını patlak verdi: 170 bin vaka, 152 ölüm
Dünya koronavirüsle boğuşurken Afrika'da malarya salgını patlak verdi: 170 bin vaka, 152 ölüm
31 ilde uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu! 23-24 Nisan günleri marketler sınırlı sürede açık olacak
31 ilde uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu! 23-24 Nisan günleri marketler...
Gözü dönmüş genç, otomobilde kız arkadaşını tekme tokat dövdü
Gözü dönmüş genç, otomobilde kız arkadaşını tekme tokat dövdü
Kapkaççı, kendisini yakalayan vatandaşlara yalvardı: Bir daha yapmayacağım
Kapkaççı, kendisini yakalayan vatandaşlara yalvardı: Bir daha yapmayacağım
Kars'ın gülen adamı: Babam öldüğünde bile güldüm
Kars'ın gülen adamı: Babam öldüğünde bile güldüm
Koronavirüsle savaşın ön cephesinde neler yaşanıyor? Cerrahpaşa ilk kez bu kadar net görüntülendi
Koronavirüsle savaşın ön cephesinde neler yaşanıyor? Cerrahpaşa ilk kez bu kadar net görüntülendi
Defne Samyeli ve kızı Deren Talu'nun bahçe pozu büyük beğeni topladı
Defne Samyeli ve kızı Deren Talu'nun bahçe pozu büyük beğeni topladı
Katil zanlısı, infaz yasasından faydalanan Mutlu Kaya'nın yardım çağrısına ilk destek avukat Meltem Banko'dan geldi
Katil zanlısı, infaz yasasından faydalanan Mutlu Kaya'nın yardım çağrısına ilk destek avukat Meltem Banko'dan...
ABD'den Türkiye hakkında S-400 sözleri: Endişeliyiz ve Erdoğan'ın bizi anladığından eminiz
ABD'den Türkiye hakkında S-400 sözleri: Endişeliyiz ve Erdoğan'ın bizi anladığından eminiz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Hulusi Akar Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Halil Sezai Acun Ilıcalı Demet Akalın Cengiz Kurtoğlu
Spor Falcao Ersun Yanal Ivan Obradovic Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Nisan Futbolcu İngiltere Başakşehir
Şu an buradasınız: Midyat'da üstü açık otobüsten evde kalanlara konser - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.4.2020 11:04:46. #1.15#
title