Midyat'da belediye tarafından hizmet yapılmadığı iddiası

19.08.2019 15:52

Mardin'in Midyat ilçesinde hizmet yapılmadığına dair sosyal medyada yapılan iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin yaptığı yazılı açıklamada, göreve geldiği günden itibaren tecrübeli kadro oluşturarak ilçede en küçük konuda taviz vermeden hizmet yaptıklarını bildirdi.

"Bu toprakların insan yüreğinde yeşerttiği ve asırların izini taşıyan kutsal bir yükümlülüğün sevdalısı olarak yola çıktığım günden beri her zaman bu topraklara hizmet etme aşkıyla çalıştım." ifadelerine yer veren Şahin şunları kaydetti:

"Asırlar boyu bu topraklara emek vermiş, hasreti, sevgisi, üzüntüsüyle bu toprakların bağrında yetişen nice büyük değerlerin yanında yer almak için omuzlarımda kutlu bir dava yükünü hissetim. İlk günden beri gerek siyasi alanda, gerekse iş insanı olarak bu topraklara kendi payıma düşen hizmetimi belediye başkanı olarak devam ettirmekteyim. Bu kutlu dava yükünü ve hizmet aşkını son anıma kadarda devam ettirmek niyetindeyim. Bu yüzden bu topraklarda yaşayan her insan bizim için değerli ve kıymetlidir."

Belli bir kesime veya bir tarafa değil tüm halka hizmet ettiklerini aktaran Şahin, belediyenin hizmet alanı dışında olan yerlerde bile halkın mağdur olmaması için hizmet götürmeye çalıştıklarını ifade etti.

Şahin, hizmet götürmelerine rağmen karşılarına ideolojik saplantıları olanlar, siyasal veya maddi çıkarlarına dokundukları bilgisi olmadan ve sadece fikir yürütmeye çalışanların çıkacağını kaydetti.

Kaynak: AA