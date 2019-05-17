Midyat Belediyesinin Yol Yapım Çalışmaları

Mardin'in Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Metin Kutlu, ilçede süren yol yapım çalışmalarıyla ilgili incelemelerde bulundu.

Midyat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, merkez ve kırsal mahallelerde yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çalışmalar nedeniyle ulaşımın aksamaması için ekipler bazı bölgelerde alternatif yol çalışmaları yürütüyor.

Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Kutlu beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdülkadir Altay ile çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu.

Kutlu, daha önce söz verdikleri yol çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Altay da çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Veysi Şahin başta olmak üzere yetkililere teşekkür etti.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Altay ise, 3-4 yıldır yol sorunu bulunduğunu anlatarak, belediyenin bu konuda hemen çalışma başlattığını aktardı.

Altay, "Hizmet belediyeciliği yapıyorlar. Kendilerine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA