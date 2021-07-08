Midyat Belediyesinin düzenlediği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Tenis Turnuvası sona erdi

Mardin'in Midyat Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen tenis turnuvası sona erdi.

Mardin'in Midyat Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen tenis turnuvası sona erdi.

Binbaşı Abdurrahman Efendi Millet Bahçesinde gerçekleştirilen, bölge il ve ilçelerinden 96 sporcunun katıldığı turnuva renkli görüntülere sahne oldu.

Dereceye girenlere kupa ve ödülleri törenle verildi.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, her zaman sporcuların yanında olduklarını belirterek, tenis sporunu ilçede daha fazla yaygınlaştırmak ve gençlere sevdirmek için yapım süren spor kompleksinin sene sonunda faaliyete geçmesini planladıklarını aktardı.

Midyat Belediyesi Spor Yöneticisi ve tenis antrenörü Eser Mete, Mersin, Diyarbakır, Batman ve Şırnak gibi birçok ilden turnuvaya katılım olduğunu belirtti.

Turnuvada kadınlar kategorisinde birincilik elde eden Halime Arslan, 4 senedir tenisle ilgilendiğini, turnuvanın çok keyifli geçtiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kadınlar kategorisinde ikinci olan Yasemin Aydoğdu ise Midyat'ta bu tür etkinliklerin yapılmasının güzel olduğunu dile getirerek, bu organizasyonların ilçenin tanıtılmasına katkı sağladığını aktardı.

Turnuvayı izleyen vatandaşlardan Esra Cengiz, güzel bir etkinlik olduğunu dile getirerek, devamını beklediklerini söyledi.

Törene, Belediye Başkan Yardımcısı Masum Cengiz, AK Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Erol