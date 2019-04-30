Midyat Belediyesine Yeni Hizmet Binası

Mardin'in Midyat Belediyesi için yeni hizmet binası inşa edilecek.

AK Parti'den Midyat Belediye Başkanı seçilen Veysi Şahin, belediyenin teknik ve destek birimlerinin daha verimli ve etkin hizmet üretmesine olanak sağlamak amacıyla belediye hizmet kampüsü inşaatına başladıklarını söyledi.



Şahin, belediye işlerinin daha hızlı yapılması, ilçenin hizmete daha erken kavuşmasını sağlamak için yeni hizmet binasında, Midyat Belediyesine bağlı Destek Hizmetler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğünün içerisinde yer alacağını söyledi.



Yeni belediye hizmet binasının kampüs şeklinde olacağını dile getiren Şahin, Düzoba Mahallesi yolu üzerindeki 83 bin metrekare alan üzerinde yapımına başlanan binanın sosyal donatılarıyla belediyeye ait hizmet kampüsü olacağını aktardı.

Alanda belediyeye ait 8 birimin bulunacağını dile getiren Şahin, saha çalışmasına başlandığını kaydetti.

Şahin, "Hem çok dağınık olan hizmet birimlerini bir yerde toplamış hem de tasarruf etmiş olacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA