Midyat Belediyesinden yeşil alan atağı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Midyat Belediyesinden yeşil alan atağı

Midyat Belediyesinden yeşil alan atağı
Anadolu Ajansı / Selahattin Erol - Haberler | Güncel

Midyat Belediyesi kırsal Ziyaret Mahallesinde Muhammed Salim Ensar Türbesinde restorasyon ve çevre düzenlemesi yaptı.

Midyat Belediyesi kırsal Ziyaret Mahallesinde Muhammed Salim Ensar Türbesinde restorasyon ve çevre düzenlemesi yaptı.

Belediye Başkanı Veysi Şahin'in yaptığı inceleme ve değerlendirmenin ardından Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Muhammed Salim Ensar Türbesinde, restorasyon ve çevre düzenlemesi çalışmasını gerçekleştirdi.

Şahin, ilçeye yeni parklar kazandırma çalışmalarının yanı sıra, ilçede kişi başına düşen yeşil alan miktarının da arttırılarak daha sağlıklı, ilçenin temiz ve yaşanılır hale getirilmesine yönelik çalışmalar sürdürdüklerini söyledi.

İlçe merkezi ve köylerde 8 park yaptıklarını kaydeden Şahin, şöyle konuştu:

"Yeşil ve yaşanılabilir bir Midyat için çalışıyoruz. Gelecek nesillerin daha yeşil ortamlarda yaşamasına imkan sağlamak, ilçe genelinde kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak için çalışıyoruz. Park ve bahçelerinde yürüyüş, bisiklet ve gezinti yolları, çocuk oyun alanları, spor alanları kazandırıyoruz. Yeni park ve bahçeler, bitki ve peyzajı ile Midyat ilçemize yeni soluk getirecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Erol

Bekçi, yol verme kavgasında ağabeyini darbeden kişiyi vurarak öldürdü
Bekçi, yol verme kavgasında ağabeyini darbeden kişiyi vurarak öldürdü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Sedat Peker Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola İrem Derici Kenan Doğulu Fahriye Evcen
Spor Ozan Tufan Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Mahmut Tekdemir Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Midyat Belediyesinden yeşil alan atağı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.6.2021 14:34:17. #1.15#

title