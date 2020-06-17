Midyat Belediyesinden sokak hayvanlarına yönelik çalışma
Midyat Belediyesi sokak köpeklerini kısırlaştırma çalışmasını sürdürüyor.
17.06.2020 13:57 | Son Güncelleme: 17.06.2020 14:32
Midyat Belediyesi sokak köpeklerini kısırlaştırma çalışmasını sürdürüyor.
Midyat Belediyesi tarafından bir haftada 33 sokak hayvanı tedavi edilerek kısırlaştırılıp aşıları yapıldıktan sonra alındığı yere bırakıldı.
Belediye ekipleri, ilçede başı boş, sahipsiz, bakıma muhtaç ve yaralı hayvanların rehabilitasyon merkezine getirerek veteriner hekimler gözetiminde, genel muayenesini yaptırıyor.
Kaynak: AA