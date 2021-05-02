Midyat Belediyesinde TİS ile işçilere yüzde 25 zam yapıldı
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Midyat Belediyesinde TİS ile işçilere yüzde 25 zam yapıldı

Midyat Belediyesinde TİS ile işçilere yüzde 25 zam yapıldı
Anadolu Ajansı / Selahattin Erol - Haberler | Güncel

Mardin'in Midyat Belediyesi ile Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası arasında, işçilerin maaşına yüzde 25 zam içeren toplu iş sözleşmesi (TİS) imzalandı.

Mardin'in Midyat Belediyesi ile Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası arasında, işçilerin maaşına yüzde 25 zam içeren toplu iş sözleşmesi (TİS) imzalandı.

Midyat Belediyesi Personel Limitet Şirketi ile Hizmet-İş Sendikası arasında 185 çalışan için toplu iş sözleşmesi (TİS) imza töreni düzenlendi.

Belediyenin meclis salonunda gerçekleştirilen törende konuşan Belediye Başkanı Veysi Şahin, belediye çalışanlarının büyük bir özveri ile görevlerini yerine getirdiğini söyledi.

"Belediyemizin ve ilçemizin bütün yükü sırtınızda, bunun farkındayız. Pandemi şartlarından dolayı çok sıkıntılı günler geçiriyoruz. Buna rağmen sizleri düşündük. Birim müdürlerimizle yaptığımız görüşmeler neticesinde maaşlara yüzde 25 zam yapmayı uygun gördük." diyen Şahin, sözleşmenin hayırlı olmasını diledi.

Şahin, "Ananızın ak sütü gibi size helal olsun. İleri ki zamanlarda belediyenin imkanları iyileşirse daha iyi düzenlemeler yapacağız. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Emek ve Dayanışma Günü'nüzü kutluyorum." dedi.

Hizmet-İş Sendikası Midyat Belediye Temsilcisi Atilla Arslan da bu zamdan dolayı Belediye Başkanı Şahin'e teşekkür etti.

Arslan, ilçeye güzel hizmetler sunan ve başarılı projeler kazandıran Şahin'e başarılarının devamını diledi.

Konuşmaların ardından belediye ve sendika temsilcileri protokolü imzaladı.

Belediye çalışanı Emine Şahin, Belediye Başkanı Şahin'in kendisine üç bayramı birden yaşattığını belirterek, "Biri doğum günüm biri zam, diğeri de işçi bayramı. Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Erol

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