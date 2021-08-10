Midyat Belediyesi sağlıklı beslenme kursu açtı
Midyat Belediyesi Zekiye Midyat Kadın ve Aile Merkezinde sağlıklı beslenme kursu açıldı.
Midyat Belediyesi Zekiye Midyat Kadın ve Aile Merkezinde sağlıklı beslenme kursu açıldı.
Zekiye Midyat Kadın ve Aile Merkezinde açılan kursta, kursiyerler sağlıklı ve dengeli beslenmenin yöntemlerini öğrenecek.
Kursta eğitim veren Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak Şahin, kursiyerlere sağlıklı beslenme konusunda eğitim vereceklerini, kursa kadınların yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.??????????????
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Erol