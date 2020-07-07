Midyat Belediyesi Sağlık Kabini açıldı Midyat Belediyesi Sağlık Kabini törenle hizmete girdi.

Midyat Belediyesi Sağlık Kabini törenle hizmete girdi.

Midyat Kaymakamı Tekin Dundar, törende, devletin sağlık alanında büyük yatırımlar yaptığını söyledi.

Son 17-18 yılda ciddi manada yapılan sağlık yatırımları sayesinde salgını üstesinden gelerek aşmaya çalıştıklarını kaydeden Dundar, Sağlık Kabininin hayırlı olmasını diledi.

Belediye Başkanı Veysi Şahin ise, "İlçede ihtiyaç olan Sağlık Kabinini hemşehrilerimle beraber açacağız. Hastaneye gidemeyen, yaşlı bakıma ihtiyacı olan kardeşlerimiz müracaat ettikleri takdirde hem evde bakımları yapılacak hem gerekiyorsa ilaçları belediyemiz tarafından karşılanacaktır." dedi.

Daha sonra Sağlık Kabininin açılışı yapıldı.

Kaynak: AA