Midyat Belediyesi'nden "Evde kal" çağrısı Midyat Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında evde kal çağrısında bulundu.

Midyat Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında evde kal çağrısında bulundu.

Salgınla mücadele kapsamında, Belediye Başkanı Veysi Şahin Başkan yardımcıları Şehmus İleri, Metin Kutlu ve Abdurrahim Çelik'in de yer aldığı belediye görevlileri evde kal çağrısına video kliple destekte bulundu.

Klipte "Bugünler zor günler, birlikte aşacağız, birlikte başaracağız, kendin, ailen, sevdiklerin ve Türkiyem için evde kalın." diye seslenen Başkan Şahin, virüse karşı tedbirli olmalarını istedi.

Kaynak: AA