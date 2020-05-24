Midyat Belediyesi evde kalan çocuklara bayram şekeri gönderdi
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Midyat Belediyesi evde kalan çocuklara bayram şekeri gönderdi

Mardin'in Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dışarı çıkması kısıtlanan çocuklara bayram şekerini evlerine gönderdi.

Midyat Belediyesi evde kalan çocuklara bayram şekeri gönderdi
24.05.2020 18:07 | Son Güncelleme: 24.05.2020 19:04

Mardin'in Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dışarı çıkması kısıtlanan çocuklara bayram şekerini evlerine gönderdi.

Başkan Şahin, ilçe ve bağlı 72 mahalledeki daha önce belirlenen adreslere bayram şekeri hazırlattı.

Belediye ekipleri tarafından adreslere ulaştırılan şekerleri alan çocuklar çifte mutluluk yaşadı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde evde Ramazan Bayramı'nı ailesiyle kutlayan Tuana Çelik, belediyenin gönderdiği şekerleri aldıklarını ve çok mutlu olduğunu söyledi.

Evde çocuklarıyla bayramlaşan Çiğdem Uyanık ise belediye başkanının bayramda kendilerini unutmadığı için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Evlerimize kadar gelerek bayramımı kutladılar. Biz de buradan Başkanımızın bayramını kutluyoruz. Malum salgın hastalıktan dolayı çıkamıyoruz. Çok teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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