Midyat Belediyesi, EMITT 2020'ye katılacak

29.01.2020 17:18 | Son Güncelleme: 29.01.2020 17:18

Midyat Belediyesi, Doğu Akdeniz ve Avrasya'nın en büyük turizm fuarlarından biri olan EMITT 2020'ye katılacak.



24. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda, Artuklu, Dargeçit, Derik, Kızıltepe, Mazıdağı, Midyat, Nusaybin, Ömerli, Savur ve Yeşilli ilçelerinin de katılacağı 24. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarında, bölgenin doğal, kültürel ve yöresel zenginliklerinin tanıtılması hedefleniyor.

Belediye Başkanı Veysi Şahin, şöyle konuştu:

"Midyat'ın sahip olduğu eşsiz tarihi, doğal, kültürel güzellikleri yeni işbirliği fırsatları sunan bu fuarda, yerli ve yabancı turizm sektör temsilcilerine tanıtmak istiyoruz. Midyat'ı ve turizm alanındaki önemli projelerimizi fuara katılacak yerli ve yabancı yatırımcılara anlatacağız. Katılımcılarla ilçemizdeki gelişmeleri değerlendireceğiz."

Kaynak: AA