Mardin'in Midyat Belediyesi, e-belediye bilgi sistemine geçti.

Midyat Belediyesi tarafından kurum içi veya kurumlar arası yazışmalarla ilgili bütün süreçlerin bilgisayar ortamında yapılmasına imkan sağlayan Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) hakkında personele yönelik hizmet içi eğitim programı düzenlendi.

Belediye meclis salonunda gerçekleştirilen eğitime birim müdürleri ve belediye personeli katıldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Abdürrahim Çelik tarafından belediye personeline sistemin nasıl kullanılacağı, faydaları ve yaşanabilecek sıkıntılar hakkında teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

Sisteme dahil olan ve EBYS kullanan Midyat Belediyesinde bundan böyle evrak işlemleri elektronik ortamdan sağlanacak.

İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile Midyat Belediyesi işbirliğinde yapılan çalışmada, kurum çalışanlarına sistem, düzenlenen eğitim çalışmasıyla anlatıldı.

Çelik, yaptığı açıklamada, teknolojik gelişmeleri yakından takip eden Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'in talimatıyla belediyenin bu geçişi sağladığını söyledi.

Sistemin, kaynak ve zaman tasarrufu da sağlayacağına işaret eden Çelik, "Kırtasiyenin ve bürokrasinin azaltılması da sağlanacak. Hizmetlerde standart ve şeffaflık sağlayacak." dedi.

Kaynak: AA