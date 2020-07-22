Midyat Belediyesi araç filosuna 4 araç daha kattı Midyat ilçe Belediyesi araç filosunu genişletti.

Midyat ilçe Belediyesi araç filosunu genişletti.

Normalleşme sürecinde çalışmalarına hız veren Midyat Belediyesi, halka daha hızlı ve etkin hizmet sunabilmek amacıyla envanterine kazandırdığı 4 yeni araç Fen İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü hizmetinde kullanılacak.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, "Belediyemizin araç filosunu yenilemeye çalışıyoruz. Tasarrufa çok önem veriyoruz. Daha hızlı ve verimli çalışabilmemiz için araç filomuzun güçlü olması lazım." dedi.

Kaynak: AA