Midyat Belediyesi 80 bin maske dağıttı
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Midyat Belediyesi 80 bin maske dağıttı

Mardin'in Midyat ilçesinde yeni tip oronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında belediye tarafından esnafa maske dağıtılıyor.

22.04.2020 14:56 | Son Güncelleme: 22.04.2020 14:59
Midyat Belediyesi 80 bin maske dağıttı

Mardin'in Midyat ilçesinde yeni tip oronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında belediye tarafından esnafa maske dağıtılıyor.

Yayınlanan genelgeler çerçevesinde vatandaşların mağdur olmaması için maske dağıtımlarını düzenli olarak sürdüren Midyat Belediyesi bu kez esnafa maske desteği sundu.

Pazar girişlerinde stant açarak esnafa ve alışveriş yapan vatandaşlara koronavirüs önlemleri hakkında bilgiler verildi.

Semt pazarında alışveriş yapan vatandaşları virüsten korumak amacıyla kurulan stantlarda el dezenfektanları gerçekleştirildi.

Midyat Belediyesince esnaf ve vatandaşlara bugüne kadar 80 bin maske, 40 bin eldiven, 10 bin siperlik ve 5 bin tulum dağıtıldığı belirtildi.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, halkın sağlığını korumak için tüm imkanları seferber ettiklerini belirterek, koronavirüs ile mücadelenin tüm hızıyla sürdüğünü ifade etti.

Ekiplerin tam bir teyakkuz halinde görevlerinin başında, halkın hizmetinde olduğunu dile getiren Şahin, bu çerçevede maske dağıtımlarını da sürdürdüklerini aktardı.

Şahin, bugüne kadar kendi kaynaklarıyla temin ettikleri 80 bin adet maskeyi vatandaşlara ulaştırdıklarını anlatarak, "Halkımızın her zaman yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Lütfen tedbirlere uyalım. Kendimizi ve sevdiklerimizi koruyalım. Sağlıklı günler diliyorum." dedi.

Midyat'ta esnaf ve vatandaşların koronavirüs tedbirlerine uyduğu görüldü.

Midyat Belediyesi 80 bin maske dağıttı

Kaynak: AA

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