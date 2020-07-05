Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin,yol çalışmasını inceledi Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Midyat -Mardin kara yolundaki asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Midyat -Mardin kara yolundaki asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Şahin, yapımı süren 5 kilometrelik yol ile ilgili yüklenici firma yetkilileriyle görüştü.

Şahin, yapılan sıcak asfalt çalışmasında vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Yolu kısa sürede bitirmeyi hedeflediklerini ifade eden Şahin, "Yapacağımız asfaltın ardından çevre düzenleme çalışmalarıyla ilçenin çehresini değiştireceğiz. Midyat'a hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Şahin daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığının desteklediği "Tarihi Sokakları Canlandırma Projesi" kapsamında 3 mahallede devam eden restorasyon çalışmasını inceledi.

Kaynak: AA