Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'e ziyaret
Mardin Tekstil ve Giyim Sanayicileri Derneği (MARGİSAD) Başkanı Halil El ve tekstil sektörü işverenleri Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'i ziyaret etti.
Mardin Tekstil ve Giyim Sanayicileri Derneği (MARGİSAD) Başkanı Halil El ve tekstil sektörü işverenleri Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'i ziyaret etti.
Ziyarette tekstil sektörünün sorunları, işçi durumu, istihdam ile bu alanda yaşanan genel sorunlar hakkında görüş alış verişinde bulunuldu.
Şahin, tekstilcilerin Midyat'ta istihdama büyük katkı sunduklarını ifade ederek, ilçede istihdama büyük katkı sağlayarak işsizlik oranını düşürdüklerini söyledi.