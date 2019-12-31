Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'e ziyaret
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Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'e ziyaret

Mardin Tekstil ve Giyim Sanayicileri Derneği (MARGİSAD) Başkanı Halil El ve tekstil sektörü işverenleri Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'i ziyaret etti.

31.12.2019 13:52 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:25
Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'e ziyaret

Tekstil ve Giyim Sanayicileri Derneği (MARGİSAD) Başkanı Halil El ve tekstil sektörü işverenleri Belediye Başkanı 'i ziyaret etti.

Ziyarette tekstil sektörünün sorunları, işçi durumu, istihdam ile bu alanda yaşanan genel sorunlar hakkında görüş alış verişinde bulunuldu.

Şahin, tekstilcilerin Midyat'ta istihdama büyük katkı sunduklarını ifade ederek, ilçede istihdama büyük katkı sağlayarak işsizlik oranını düşürdüklerini söyledi.

Kaynak: AA
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