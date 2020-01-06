Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'den mahalle ziyareti

06.01.2020 11:48 | Son Güncelleme: 06.01.2020 11:48

Mardin'in Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Akçakaya ve Işıklar mahallelerini ziyaret etti.

Şahin, mahalleleri ziyaretinde yürütülen alt yapı, kanalizasyon ve yol çalışmalarıyla ilgili incelemelerde bulundu.

Akçakaya Mahallesinde yeni yapılan sosyal yaşam merkezinde vatandaşlarla bir araya gelen Şahin, görüş, öneri ve sorunları dinledi.

Şahin, alt yapı çalışmalarının tamamlanmasıyla yol ve parke çalışmalarının da en kısa sürede yapılacağını belirterek, eksikleri yerinde tespit etmek için bu ziyaretleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çalışmaları titizlikle sürdürdüklerini ifade eden Şahin, "Bu kapsamda, merkez Akçakaya Mahallemizde alt yapı ve kanalizasyon yoktu. Mahallelerimize yürütülen çalışmalar sonucu kanalizasyon ve içme suyu hattı yapıldı. Böylece mahalle halkı daha sağlıklı kanalizasyon alt yapısına kavuşmuş oldu. Vatandaşlarımızın tamamlanan bu alt yapı çalışmaları ile hem sağlıklı içme suyu hem de kokusuz ve hijyenik kanalizasyon hatlarına kavuşması sağlanmış olacak." dedi.

Mahallede Seyit Mecit Camisini de yenilediklerini dile getiren Şahin, mahalleye bir de sosyal yaşam merkezi kazandırdıklarını aktardı.

Şahin, çocuklar için bir de oyun parkı kuracaklarını aktararak, "Gittiğimiz yerlerde vatandaşın memnuniyetini görmek bizi ayrıca mutlu ediyor. Yapılan ve yapılacak projeleri vatandaşlarımıza anlatıyoruz, vatandaşların taleplerini de not edip çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz." diye konuştu.



Ziyaretlerinde büyük ilgi ile karşılanan Şahin, çocuklara atkı ve bere hediye etti.

Vatandaşlar sunulan hizmetlerden dolayı Başkan Şahin'e teşekkür ettiler, tandırda pişirdikleri ekmekten ikram ettiler.

Kaynak: AA