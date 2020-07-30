Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'den Kurban Bayramı mesajı Mardin'in Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mardin'in Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin mesajında, bayramların toplumsal birlikteliğin yaşandığı mübarek günler olduğunu ifade ederek, toplumsal birlikteliğin samimiyetle yaşandığı, ortak değerlerin hatırlandığı bir Kurban Bayramı'na daha ulaşmanın huzurunun yaşandığını bildirdi.

"Küskün ve dargınları barıştıran, umutları canlandıran, tüm İslam alemini kaynaştıran ve bütünleştiren bayramlar, sosyal huzurumuzu da pekiştiren manevi değeri yüksek olan anlamlı günlerdir. Bayramlarımız, millet olma şuuruna ermenin, ortak değerlerimizi güçlendirmenin ve aramızdaki bağları geliştirmenin de vesilesidir." ifadelerini kullanan şahin mesajında şunları kaydetti:

"Dargınlıkların, kırgınlıkların unutulduğu, ferdi sevinçlerin müşterek mutluluklara dönüştüğü bu müstesna bayram günleri, daha çok kucaklaşmak ve kaynaşmak için önemli birer fırsattır. Bu anlamda bütün kırgınlıklarımızı ve dargınlıklarımızı unutarak kardeşçe kucaklaşmalı ve bayram sevincini hep beraber yaşamalıyız. Fakat tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkili olan Kovid-19 nedeniyle bu bayramda da sosyal mesafemizi korumalı, maskesiz dışarı çıkmamalı ve hep birlikte kurallara uymalıyız. Bu günlerde tedbirlere uyarsak önümüzdeki bayramları sevdiklerimizle daha güzel bir şekilde geçirebiliriz. Bu duygu ve düşüncelerle, Kurban Bayramınızı tebrik ediyor, bu bayramın bütün insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum."

Kaynak: AA