Midyat Belediye Başkanı Şahin, pazarcı esnafını ziyaret etti
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Midyat Belediye Başkanı Şahin, pazarcı esnafını ziyaret etti

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, yöresel ürünler pazarını gezdi.

04.03.2020 10:42 | Son Güncelleme: 04.03.2020 10:42
Midyat Belediye Başkanı Şahin, pazarcı esnafını ziyaret etti

Belediye Başkanı , yöresel ürünler pazarını gezdi.

Ortaçarşı Mahallesinde bulunan pazarı gezen ve buradaki vatandaşlarla sohbet eden Şahin, pazarcı esnafının da istek ve önerilerini dinledi.

Midyat'ın her alanda değişimi ve gelişimi için çalışmaya devam ettiklerini belirten Şahin, "Fırsat buldukça esnafımızı ziyaret etmeye ve ihtiyaçlarını yerinde tespit etmeye çalışıyoruz.Onları dinleyerek hem eksiklerini hem de belediyemizden beklentilerini öğreniyoruz. Karşılıklı iletişim içinde olmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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