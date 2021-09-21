Midyat Belediye Başkanı Şahin Kaymakam Solmaz'ı ziyaret etti
AA / Selahattin Erol - Haberler | Kültür Sanat
Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, ilçeye atanan Kaymakamı Ahmet Solmaz'ı ziyaret etti.
Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, ilçeye atanan Kaymakamı Ahmet Solmaz'ı ziyaret etti.
Şahin, makamında görüştüğü Solmaz'a yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.
Görüşmede ilçede yürütülen çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.
Solmaz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Şahin'e teşekkür etti.
AA / Selahattin Erol - Son Dakika Haberleri