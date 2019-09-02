Midyat Belediye Başkanı Şahin, iddialara ilişkin açıklama

02.09.2019 11:23

Veysi Şahin, yaptığı açıklamada, şunları dile getirdi: "Bu toprakların insan yüreğinde yeşerttiği ve asırların izini taşıyan kutsal bir yükümlüğün sevdalısı olarak yola çıktığım günden beri her zaman bu topraklara hizmet etme aşkıyla çalıştım. Asırlar boyu bu topraklara emek vermiş, hasreti, sevgisi, üzüntüsü ile toprakların bağrında yetişen nice büyük değerlerin yanında yer alabilmek adına omuzlarımda kutlu bir dava yükünü hissetim. İlk günden beri gerek siyasi alanda, gerekse iş insanı olarak bu topraklara kendi payıma düşen hizmetimi bugün Midyat Belediye Başkanı olarak devam ettirmekteyim. Ve Allah ömür verirse bu kutlu dava yükünü ve hizmet aşkını son anıma kadarda devam ettirmek niyetindeyim. Bu yüzden bu topraklarda yaşayan her insan bizim için değerli ve kıymetlidir.

Göreve geldiğim günden beri Midyat Belediyesi olarak tecrübeli kadroları oluşturup, bu tecrübeli kadrolarla gerek sahada gerekse yerelde her türlü amme hizmetini yapmak konusunda en ufak bir taviz vermedik ve İnşaAllah vermeyeceğiz de. Belli bir kesime veya belli bir tarafa değil tüm halkımıza hizmet ediyoruz. Belediyemizin hizmet alanı dışında kalmış olsa bile halkımızın mağdur olmaması adına bu alanlara dahi hizmet götürmeye çalışıyoruz. Elbette ki bu konuda karşımıza ideolojik saplantıları olanlar, siyasal veya maddi çıkarlarına dokunduğumuz şahıslar, bilgisi olmadan fikir yürütmeye çalışanlar ve daha bunlar gibi nice çatışmacı veya amaçsız zihniyete sahip insanlar çıkıyorlar ve çıkacaklarda.

Göreve geldiğimiz günden beri sosyal medya aracılığıyla asılsız ve delilsiz birçok iddialar ortaya atılmıştır. Bu iddialara da cevap niteliğindeki iddialar ve iddialara cevaplar başlığı altında madde madde çürütülmüştür.

Midyat Belediyesine isnad edilen ve hiçbir dayanağı olmayan "çamur at, izi kalsın" düşüncesiyle ortalığı bulandırmaya çalışan müfteri kişi ve kişilerce ortaya atılan asılsız iddialara kurum olarak madde madde cevap verilmiştir.

İddia 1: "Memlekette su sorunu var, fakat her gün yüzlerce tanker su, Midyat Belediyesi tarafından satılıyor."

Cevap : Mardin ve çevre ilçelerinde su ile ilgili olan sorunlarla Midyat Belediyesi ilgilenmemektedir. Mardin Büyükşehir Belediyesi olarak hizmet veremeye başladıktan sonra su ile ilgili her türlü hizmet MARSU bünyesine alınmıştır. Bu bağlamda iddia edildiği üzere muhatap Midyat Belediyesi değil, MARSU idaresidir. Ayrıca Belediyemiz ihtiyaç sahiplerinin su ihtiyaçlarını herhangi bir ücret almadan karşılamıştır.

İddia 2: "Midyat ilçemizin Batman, Cizre ve Mardin çevre yolunda bulunan kaldırımlar yapılmıyor."

Midyat ilçemizde bulunan Batman, Cizre ve Mardin çevre yolu güzergahında bulunan kaldırımlar sanıldığı gibi Midyat Belediyesine değil, Mardin Büyükşehir Belediyesine ait hizmet alanına girmektedir. Büyükşehir ile ilgili hizmet alanlarının neler olduğunu araştırmak isteyen vatandaşlarımız internet üzerinden bunu öğrenebilirler. Ancak Midyat'ın her sorunu bizim sorunumuz düşüncesiyle yaptığımız girişimlerin sonucu ihalesi Karayolları 9.Bölge Müdürlüğü tarafından eksik kalan kaldırımların ihalesi yapıldı. En kısa zamanda yapımına başlanacaktır. Belediyemiz bu çalışmanın takipçisi olmaya devam edecektir.

İddia 3: "Doğalgaz altyapısı ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda bozulan yolların yeniden yapılması ve çevre kirliliğine müdahale edilmiyor."

Cevap : Midyat Belediyesi olarak vatandaşlarımıza daha iyi hizmet vermek adına yaptığımız çevre ve temizlik hizmetleri tüm hızıyla devam etmektedir. Yapılan doğalgaz altyapısında kazı alanı ve çevresinin sorumluluğu Doğalgaz firmasına ait olmasına rağmen Midyat Belediyesi olarak her türlü destek hizmet verilmektedir. Kazı alanı ve çevresinde bulunan alanlara gerekli hizmet araçları ile su dökülmekte ve açılan yerlerin asfaltlanması yapılmaktadır. Bu alanların hem temizliğine hem de tekrar yolların onarılmasına destek verilmektedir. Doğalgaz altyapı çalışmaları tamamlanmadan ve test yapılacağından kesin bir müdahale yapılamamaktadır.

İddia 4: "Midyat Belediyesine yeni açılan yangın kapısının VIP kapı olarak kullanıldığı belirtiliyor."

Cevap : İddia edildiği üzere böyle bir uygulamamız bulunmamaktadır. İş güvenliği uzmanları tarafından belediyemize ait binalarında yapılan incelemeler sonucu, belediyemizin merkez binasında olası bir yangında kullanılabilecek bir yangın kapısı olmadığı tespit edilmiştir. Önceki yönetimin de dikkate almadığı bu eksikliği gidermek için belediyemize ait yeni bir yangın kapısı açılmıştır.Merak eden vatandaşlarımız Belediyemizi ziyaret edip, durumu yerinde inceleyebilirler.

İddia 5: "Mama firması tarafından gönderilen bebek mamalarının Belediyemizin parasıyla alınıp kurumumuz tarafından yandaşlara usulsüz dağıtıldığı"

Cevap : Belediyemizin ilçemizde bulunan ihtiyaç sahibi çocuklara verilmek üzere Numil Gıda firmasına yaptığı başvuru olumlu karşılanarak firma tarafından Midyat Belediyemize yollanan ek gıda ve devam sütleri kurumumuz aracılığı ile Midyat Toplum Sağlık Müdürü Sayın Dr. Sertaç ÇELEBİ'ye teslim edilmiştir. Toplum Sağlık Merkezi tarafından ihtiyaç sahibi ailelere dağıtımı gerçekleştirilmiştir. (Firmaya hiçbir ücret ödenmemiştir.)

İddia 6: "Midyat Belediyesi olarak, emekli insanların kurumda istihdam edildiği, akrabaların işe alındığı, Belediye şirketinin aile şirketine dönüştürüldüğü ve hep Estel kesiminden Başkan Yardımcıları atandığı" iddiası

Cevap : Her insan bulunduğu makamda daha iyi hizmet edebilmek adına kendi kadro ve ekiplerini oluşturur ki, çalışma yapılan sahalarda aksaklıklar olmazsın. Bu ekiplerin ve kadroların oluşturulması elbette ki, bu işlere ehil kişilerle olmaktadır. Ciddiyetsiz bir yaklaşımla ve tecrübesiz insanlarla bu kadrolar oluşturulamaz. Memleket yönetmek ciddiyet işidir.

Kaynak: Bültenler