Midyat Belediye Başkanı Şahin'e ziyaret
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Midyat Belediye Başkanı Şahin'e ziyaret

18.02.2021 20:29 | Son Güncelleme: 18.02.2021 20:32
Midyat Belediye Başkanı Şahin'e ziyaret

Mardin İl Emniyet Müdürü Muhittin İlker Emir, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'i ziyaret etti.

Mardin İl Emniyet Müdürü Muhittin İlker Emir, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'i ziyaret etti.

Emir, İlçe Emniyet Müdürü Bolkar Bora Bostancı ile Şahin'i makamında ziyaret etti.

Başkan Şahin, ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, "Emniyet mensuplarımıza her zaman şükran borçluyuz. İlçedeki huzurun tesis edilmesinde emniyet teşkilatının büyük pay sahiptir. Emniyet teşkilatımız ile bizler halkımızın rahatı ve huzuru için çalışıyoruz. Bu konuda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Emir de, "Emniyet teşkilatı olarak biz de ilçenin huzuruna huzur katmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Erol

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