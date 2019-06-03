Midyat Belediye Başkanı Şahin'den Ramazan Bayramı mesajı

Mardin'in Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennem ateşinden kurtuluş olan ramazan ayını huzur içinde tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, Cenab-ı Allah'tan yapılan ibadetleri kabul etmesini dilediklerini bildirdi.

Ramazan Bayramının idrak edileceğini ifade eden Şahin, bayramlarda, dargınlıkların ve kırgınlıkların unutularak, birlik ve dayanışmanın artması, geleceğe olan inancın her koşulda korunması gerektiğini aktardı.

Şahin mesajında şunları kaydetti:

"Halkımızı ortak düşünce ve değerlerde buluşturan bayramlarda barışın ve hoşgörü kavramının egemen olması için çaba göstermeli, toplumun uzlaşma kültürünü benimsemesi için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeliyiz. Gelenek ve göreneklerimizi kuşaktan kuşağa aktarmamız için toplum olarak bu güzellikleri yaşamalı ve paylaşmalıyız. Ramazan Bayramının, İslam coğrafyasında akan gözyaşı ve kanın dinmesine vesile olmasını dilerim. Bunun için hep birlikte dua etmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan Bayramını içten duygularla kutluyor, bayramın ilçemize, ülkemize, bütün insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum."

Kaynak: AA