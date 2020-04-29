Midyat Belediye Başkanı Şahin'den davulculara ilişkin açıklama Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, ilçede ramazan ayı boyunca sahur saatlerinde görev yapacak davulcuların bahşiş toplamayacağını açıkladı.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, ilçede ramazan ayı boyunca sahur saatlerinde görev yapacak davulcuların bahşiş toplamayacağını açıkladı.

Şahin yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelgeye istinaden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mahallede görev yapan ramazan davulcularının belediye tarafından görevlendirilen ücretli personeller olduğu bildirildi.

Şahin, ramazan ayının bereketi ve huzurunun idrak edildiği bugünlerde, geleneksel ramazan kültürünü yaşatmak amacıyla her akşam tüm mahallelerde vatandaşları sahura kaldırmak üzere davulcu görevlendirildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ramazan ayı boyunca görev yapacak davulculara örf ve adetlere uygun şekilde hareket edecek. Davulcularımızın ücretleri belediyemiz tarafından ödendiğinden, vatandaşlarımızdan bahşiş vermemelerini, görevli personelimizin de bahşiş talep etmemesini rica ediyoruz."

Kaynak: AA