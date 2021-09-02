Midyat Belediye Başkanı Şahin, asfalt çalışmalarını inceledi
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Midyat Belediye Başkanı Şahin, asfalt çalışmalarını inceledi

Midyat Belediye Başkanı Şahin, asfalt çalışmalarını inceledi
Anadolu Ajansı / Selahattin Erol - Haberler | Güncel

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, asfalt çalışmalarını inceledi.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, asfalt çalışmalarını inceledi.

Şahin, Bahçelievler Mahallesinde asfalt incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ile ilçe merkezinde yapılan beton asfalt çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

İlçeyi adeta şantiyeye çevirdiklerini kaydeden Şahin, "Elbette bu gibi hizmetler zaman alıyor. Şimdi hızlı bir şekilde asfalt yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Bahçelievler Mahallesi Hastane Caddesi sıcak asfalt, Ulucami Mahallesi Seyfettin Güneştan Caddesinde parke söküm çalışmalarına başlandı. Alt yapının ardından beton asfalt yapılacak." dedi.

Vatandaşların, taleplerini imkanlar dahilinde yerine getirdiklerini aktaran Şahin, çalışmaların vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Erol

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