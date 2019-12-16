Midyat Belediye Başkanı Şahin, Ankara'da temaslarda bulundu

16.12.2019 13:30 | Son Güncelleme: 16.12.2019 13:30

Mardin'in Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, ilçeye yapılacak hizmetler için Ankara'da temaslarda bulundu.



Şahin, Ankara'da düzenlenen Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Şurasına katıldı.

Daha sonra ilçeye yapılacak hizmetler için çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi.

Şahin yaptığı açıklamada, Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Şurasına 81 ilden kadın temsilciler katıldığını belirterek, ayrıca farklı ülkelerden belediye başkanlarının da toplantıda hazır bulunduğunu ifade etti.

Bu şurada AK Parti'nin her kademesinde kadınlara verdiği değeri apaçık ortaya koyduğunu dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"Kentimize yapılacak hizmetlerle ilgili taleplerimizi ilettik. Bölgemize büyük önem verdiklerini taleplerimizi olumlu karşılayarak önemli müjdeler verdiler. Temaslarımız sonucu Midyat Kaymakamımız Tekin Dündar, AK Parti Midyat İlçe Başkanı Melih Güneştan, Plan ve Proje Müdürümüz Şükrü Çelebi ve Fatih Atasal ile Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik'i de makamında ziyaret ettik. Midyat'ta çok amaçlı spor kompleksi için talepte bulunduk. Yapılacak spor kompleksi ile ilgili projemizi sunduk. İnşallah Midyat ilçemize spor kompleksi kazandıracağız. İlçemiz Midyat'a şimdiden hayırlı olsun. Bize göstermiş oldukları yakın ilgi ve alakadan dolayı kendilerine çok teşekkür ederiz."

Şahin, Ankara'daki temaslarda kendilerine AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç, Artuklu Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı, Dargeçit Belediye Mehmet Cüneyt Aksoy, Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir ve Artuklu Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Tarık Demir'in de eşlik ettiğini aktardı.

Kaynak: AA